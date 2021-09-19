Хочуть "новий закон" від України: Гармаш заявив, що Росію не влаштовують Мінські угоди

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“Буквально днями на ТКГ Гризлов заявив про те, що їх уже не влаштовує закон про „особливий статус“... Вони вважають, що він „застарів“. Хоча саме там записані всі вимоги „Мінська“. Вони хочуть, щоб ми, погоджуючись і консультуючись із ними, ухвалили фактично новий закон. Вони хочуть план дій, який вони напрацювали, щоб Верховна Рада своєю постановою його затвердила і на виконання цієї постанови ухвалювала закони, які знову ж таки вони хочуть”, — сказав Гармаш.

За його словами, українська сторона виступає проти цього.

“Звісно, цього не буде. Це навіть не обговорювалося, оскільки такого не може бути! Ніякого „плану дій“ у Мінських угодах немає. Закон про так званий „особливий статус“ ухвалений в 2014 році на виконання „Мінську-1“. І „Мінськ-2“, комплекс заходів, двічі на нього посилається. Якщо ми зараз будемо його змінювати, тоді не буде дійсним „Мінськ-2“, тому що він посилається на цей закон”, — сказав він.

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Гармаш також заявив, що Росія блокує імплементацію “формули Штайнмаєра”.

“Фактично Росія блокує її („формули Штайнмаєра“ — ред.) обговорення і не дає нам її імплементувати... Ми повинні її обговорювати на ТКГ з представниками ОРДЛО. Вони відмовляються вести діалог на цю тему. Тому так, Росія її... Вона зрозуміла, власне кажучи, що їй це нічого не дає, їй це вже не цікаво. Навпаки, їй зараз цікаво звинуватити Україну в тому, що Україна не виконала свої зобов’язання, які взяла під час нормандської зустрічі в Парижі, і не імплементувала цю формулу у своє законодавство”, — сказав він.

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