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Голова української делегації був “недипломатичним” - Гармаш про засідання ТКГ

Голова української делегації був “недипломатичним” - Гармаш про засідання ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що віцепрем’єр Олексій Резніков, який очолює делегацію під час відсутності Леоніда Кравчука, “вперше був настільки недипломатичним”. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

На засіданні ТКГ йшлося, що ОРЛО не відкриває КПВВ у Щасті та Золотому, бо Україна не надає “цілодобових гарантій безпеки”. У відповідь на це віце-прем’єр Резніков прочитав черговий лист Міноборони, датовано 27 серпня, де чітко зазначено про “безстрокові гарантії безпеки та припинення вогню” з українського боку.

Цитата

“Після сьогоднішньої ТКГ стало очевидним, що цього року імплементація „Формули Штайнмаєра“ точно буде в українському законодавстві. Погано це чи добре — не оцінюю, але змінити текст формули до закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не зможемо. Справа в тому, що, згідно Мінських домовленостей, треба координувати це з консультантами, які запрошені в ТКГ. Але Москва блокує обговорення обох формул і тексту поправки до закону”, — пише Гармаш.

Він вважає, що Росія має тактичну мету — звинуватити Україну у невиконанні своїх зобов’язань на саміті Н-4 в Парижі.

“Навряд чи РФ зможе звинуватити Україну в тому, що вона не виконала Формулу Штайнмайєра, якщо сама заблокувала механізм такої реалізації”, — додав Гармаш.

Нагадаємо

Російська сторона ТКГ поскаржилася на відмову української делегації повертатися до Мінська.

Раніше делегат України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що представник президента РФ в ТКГ Борис Гризлов на зустрічі ТКГ у липні запропонував провести наступне засідання в очному режимі в Мінську.

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