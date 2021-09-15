Російська сторона ТКГ поскаржилася на відмову української делегації повертатися до Мінська

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі відмовила російській стороні у поверненні в очний формат переговорів в Мінську. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Представники Києва в черговий раз відмовилися працювати з Донбасом над гуманітарними питаннями, замість цього намагаючись диктувати склад делегацій Донецька і Луганська. Таким чином, повністю зупинений діалог зі звільнення утримуваних осіб та відкриття КПП на лінії зіткнення", - цитує видання повноважного представника РФ в групі Бориса Гризлова.

Деталі

За словами глави російської делегації, деякі учасники "прагнуть повернутися в очний формат".

Він додав, що "позиція Києва тільки підсилює прірву між Україною та Донбасом, породжуючи взаємну недовіру", а також, що "учасники контактної групи фіксують, що домовленості про припинення вогню київської стороною не дотримуються".

Контекст

Раніше делегат України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що представник президента РФ в ТКГ Борис Гризлов на зустрічі ТКГ у липні запропонував провести наступне засідання в очному режимі в Мінську.

Сам Гризлов підтвердив свою позицію російським ЗМІ.

Гризлов також заявляв, що пропозиція Росії про повернення переговорів контактної групи по Донбасу в очний формат "отримала підтримку представників Донбасу і координатора контактної групи від ОБСЄ".

У серпні поточного року українська сторона ТКГ заявляла, що Україна не виключає повернення до "очного" формату зустрічей ТКГ у Мінську.

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