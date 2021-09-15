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Российская сторона ТКГ пожаловалась на отказ украинской делегации возвращаться в Минск

Российская сторона ТКГ пожаловалась на отказ украинской делегации возвращаться в Минск

Киев  •  УНН

 • 24226 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе отказала российской стороне в возвращении в очный формат переговоров в Минске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПП на линии соприкосновения", - цитирует издание полномочного представителя РФ в группе Бориса Грызлова.

Детали

По словам главы российской делегации, некоторые участники "стремятся вернуться в очный формат".

Он добавил, что “позиция Киева только усиливает пропасть между Украиной и Донбассом, порождая взаимное недоверие”, а также, что “участники контактной группы фиксируют, что договоренности о прекращении огня киевской стороной не соблюдаются”.

Контекст

Ранее делегат Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что представитель президента РФ в ТКГ Борис Грызлов на встрече ТКГ в июле предложил провести следующее заседание в очном режиме в Минске.

Сам Грызлов подтвердил свою позицию российским СМИ.

Грызлов также заявлял, что предложение России о возвращении переговоров контактной группы по Донбассу в очный формат "получила поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ".

В августе текущего года украинская сторона ТКГ заявляла, что Украина не исключает возвращения к "очному" формату встреч ТКГ в Минске.

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