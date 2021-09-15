Российская сторона ТКГ пожаловалась на отказ украинской делегации возвращаться в Минск
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе отказала российской стороне в возвращении в очный формат переговоров в Минске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
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"Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПП на линии соприкосновения", - цитирует издание полномочного представителя РФ в группе Бориса Грызлова.
Детали
По словам главы российской делегации, некоторые участники "стремятся вернуться в очный формат".
Он добавил, что “позиция Киева только усиливает пропасть между Украиной и Донбассом, порождая взаимное недоверие”, а также, что “участники контактной группы фиксируют, что договоренности о прекращении огня киевской стороной не соблюдаются”.
Контекст
Ранее делегат Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что представитель президента РФ в ТКГ Борис Грызлов на встрече ТКГ в июле предложил провести следующее заседание в очном режиме в Минске.
Сам Грызлов подтвердил свою позицию российским СМИ.
Грызлов также заявлял, что предложение России о возвращении переговоров контактной группы по Донбассу в очный формат "получила поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ".
В августе текущего года украинская сторона ТКГ заявляла, что Украина не исключает возвращения к "очному" формату встреч ТКГ в Минске.