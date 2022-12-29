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Арестович предупредил еще о 2-3 волнах ракетных атак

Арестович предупредил еще о 2-3 волнах ракетных атак

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович предупредил еще о нескольких волнах вражеских ракетных атак. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

«Еще две-три волны будет. Скорее, две», – написал Арестович.

Тем временем воздушная тревога распространилась на всю Украину, сообщается об угрозе массированного ракетного удара.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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