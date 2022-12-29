Арестович попередив ще про 2-3 хвилі ракетних атак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович попередив ще про кілька хвиль ворожих ракетних атак. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
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«Ще дві-три хвилі буде. Скоріше, дві», – написав Арестович.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.