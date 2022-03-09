Арестович предупредил оккупантов, что после удара по роддому Мариуполя начнется совсем другая война

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"До удара по роддому Мариуполя - это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", - сказал Арестович.

Дополнение

Российские оккупанты 9 марта с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.



В результате удара по роддому было ранено 17 человек - роженицы и персонал.