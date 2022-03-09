Арестович предупредил оккупантов, что после удара по роддому Мариуполя начнется совсем другая война

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. После удара по роддому Мариуполя начнется совсем другая война, ранее были цветочки. Так обратился к российским военным советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

Цитата

"До удара по роддому Мариуполя - это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", - сказал Арестович.

Дополнение

Российские оккупанты 9 марта с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

В результате удара по роддому было ранено 17 человек - роженицы и персонал.

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