Арестович предупредил оккупантов, что после удара по роддому Мариуполя начнется совсем другая война
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. После удара по роддому Мариуполя начнется совсем другая война, ранее были цветочки. Так обратился к российским военным советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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"До удара по роддому Мариуполя - это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", - сказал Арестович.
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Российские оккупанты 9 марта с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.
В результате удара по роддому было ранено 17 человек - роженицы и персонал.