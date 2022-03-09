Арестович попередив окупантів, що після удару по пологовому будинку Маріуполя розпочнеться зовсім інша війна

Цитата

"До удару по пологовому будинку Маріуполя - це були квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна", - сказав Арестович.

Доповнення

Російські окупанти 9 березня з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.



У результаті удару по пологовому будинку було поранено 17 осіб - породіллі і персонал.