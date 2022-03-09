Арестович попередив окупантів, що після удару по пологовому будинку Маріуполя розпочнеться зовсім інша війна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Після удару по пологовому будинку Маріуполя почнеться зовсім інша війна, раніше були квіточки. Так звернувся до російських військових радник керівника офісу Президента Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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"До удару по пологовому будинку Маріуполя - це були квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна", - сказав Арестович.
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Російські окупанти 9 березня з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.
У результаті удару по пологовому будинку було поранено 17 осіб - породіллі і персонал.