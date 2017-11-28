Арестованные члены правительства Каталонии признали власть Мадрида
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Бывший вице-президент Женералитата и министры от левой республиканской партии Каталонии, которые находятся под стражей в Испании, направили письмо в Верховный суд страны, в котором признали власть Мадрида в регионе и попросили их освободить, передает УНН со ссылкой на El Pais.
В письме бывший вице-президент Женералитата Каталонии Ориоль Юнкерас и экс-министры согласились с введением согласно статье 155 прямого управления Мадрида в регионе.
Однако они отметили, что несмотря на признание контроля они не отказываются от своих политических убеждений и будут их защищать "путем диалога и переговоров".
Напомним, в начале ноября Председатель Национальной судебной палаты Испании принял решение оставить под стражей без возможности внесения залога экс-членов правительства Каталонии.
Как сообщал УНН, бывшие президент и спикер парламента Каталонии Карлес Пучдемон и Карме Форкадель подали жалобы в Европейский суд по правам человека на действия правительства Мадрида.