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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19935 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Арестованные члены правительства Каталонии признали власть Мадрида

Арестованные члены правительства Каталонии признали власть Мадрида

Киев  •  УНН

 • 9618 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Бывший вице-президент Женералитата и министры от левой республиканской партии Каталонии, которые находятся под стражей в Испании, направили письмо в Верховный суд страны, в котором признали власть Мадрида в регионе и попросили их освободить, передает УНН со ссылкой на El Pais.

В письме бывший вице-президент Женералитата Каталонии Ориоль Юнкерас и экс-министры согласились с введением согласно статье 155 прямого управления Мадрида в регионе.

Однако они отметили, что несмотря на признание контроля они не отказываются от своих политических убеждений и будут их защищать "путем диалога и переговоров".

Напомним, в начале ноября Председатель Национальной судебной палаты Испании принял решение оставить под стражей без возможности внесения залога экс-членов правительства Каталонии.

Как сообщал УНН, бывшие президент и спикер парламента Каталонии Карлес Пучдемон и Карме Форкадель подали жалобы в Европейский суд по правам человека на действия правительства Мадрида.

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