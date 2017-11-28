Арештовані члени уряду Каталонії визнали владу Мадрида

У листі колишній віце-президент женералітату Каталонії Оріол Юнкерас та екс-міністри погодилися з введенням згідно до статті 155 прямого управління Мадрида в регіоні.

Проте вони зазначили, що попри визнання контролю вони не відмовляються від своїх політичних переконань та будуть їх захищати "шляхом діалогу та переговорів".

Нагадаємо, на початку листопада Голова Національної судової палати Іспанії прийняв рішення залишити під вартою, без можливості внесення застави екс-членів уряду Каталонії.

Як повідомляв УНН, колишні президент та спікер парламенту Каталонії Карлес Пучдемон та Карме Форкадель подали скарги до Європейського суду з прав людини на дії уряду Мадрида.