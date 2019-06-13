"Арена-Львов" стала фартовой для наших сборных, а недавно вообще не могла принимать матчи - Маркевич

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 75278 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 165591 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 137184 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 200100 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 246741 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 210223 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 244165 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207785 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 484549 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240973 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.9м/с
87%
Популярные новости

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 90703 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 27708 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 20117 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 22369 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

14:24 • 18017 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 260474 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 237564 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 322980 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 484549 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 576709 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 28065 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 200100 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78099 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 74756 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80323 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

"Арена-Львов" стала фартовой для наших сборных, а недавно вообще не могла принимать матчи - Маркевич

Киев • УНН

 • 21118 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня, после победных матчей наших сборный на "Львов-Арене", среди болельщиков бытует мнение о фартовости этого стадиона и города. Однако, еще совсем недавно, львовская "Арена" не могла принимать матчи и турниры. Об этом в комментарии УНН рассказал экс-наставник сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич.

"Арена-Львов" стала фартовой для наших сборных, а недавно вообще не могла принимать матчи - Маркевич

По его словам, благодаря усилиям УАФ и ее президента, "Львов-Арену" удалось реконструировать, полностью обновить газон, чем вернуть городу право на проведение футбольных турниров международного значения.

"Сейчас, действительно, складывается впечатление, что "Арена-Львов" стала фартовой для футболистов. А когда-то и в Харькове был ряд побед наших футболистов ... Но если серьезно - это большая заслуга этого - полная реконструкция стадиона.

Мы же помним, в каком состоянии было покрытие, и в каком оно сейчас, какие матчи принимал стадион - и какие матчи принимает сейчас. Надо благодарить Павелко. Я и председатель Федерации футбола Шевченко просили, чтобы нам дали во Львове два матча. И была большая проблема именно с полем. И Павелко нашел средства, услышал запрос. Поменяли полностью газон, и это поле сейчас одно из лучших, и не только в Украине. Поэтому, на самом деле, стадион теперь и фартовый", - сказал он.

По словам Маркевича, последние дни оказались очень результативными и успешными для украинского футбола. Такого не было уже много лет, говорит тренер.

"Молодежная сборная вышла в финал ЧМ, и национальная сборная на первом месте (в группе в рамках отбора на Евро-2020). Это все - правильная организаторская работа. Я думаю, что продолжение нас удивит. Ребятам желаю побед!" - резюмировал функционер.

Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелко, футбольные поля и стадионы в Украине строятся сегодня с опережением дедлайнов.

Так, УАФ (ранее ФФУ - ред.) к 2020 году планировала появление в Украине 50 полноценных футбольных полей. Однако все они построены уже.

"И до конца текущего года эти поля будут введены в эксплуатацию", - подчеркнул Павелко.

Федерация также планировала до 2020 построить 2,5 тыс. футбольных мини-полей. Сегодня их построено уже 2000.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,063.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,633.95