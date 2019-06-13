"Арена-Львов" стала фартовой для наших сборных, а недавно вообще не могла принимать матчи - Маркевич

По его словам, благодаря усилиям УАФ и ее президента, "Львов-Арену" удалось реконструировать, полностью обновить газон, чем вернуть городу право на проведение футбольных турниров международного значения.

"Сейчас, действительно, складывается впечатление, что "Арена-Львов" стала фартовой для футболистов. А когда-то и в Харькове был ряд побед наших футболистов ... Но если серьезно - это большая заслуга этого - полная реконструкция стадиона.

Мы же помним, в каком состоянии было покрытие, и в каком оно сейчас, какие матчи принимал стадион - и какие матчи принимает сейчас. Надо благодарить Павелко. Я и председатель Федерации футбола Шевченко просили, чтобы нам дали во Львове два матча. И была большая проблема именно с полем. И Павелко нашел средства, услышал запрос. Поменяли полностью газон, и это поле сейчас одно из лучших, и не только в Украине. Поэтому, на самом деле, стадион теперь и фартовый", - сказал он.

По словам Маркевича, последние дни оказались очень результативными и успешными для украинского футбола. Такого не было уже много лет, говорит тренер.

"Молодежная сборная вышла в финал ЧМ, и национальная сборная на первом месте (в группе в рамках отбора на Евро-2020). Это все - правильная организаторская работа. Я думаю, что продолжение нас удивит. Ребятам желаю побед!" - резюмировал функционер.

Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелко, футбольные поля и стадионы в Украине строятся сегодня с опережением дедлайнов.

Так, УАФ (ранее ФФУ - ред.) к 2020 году планировала появление в Украине 50 полноценных футбольных полей. Однако все они построены уже.

"И до конца текущего года эти поля будут введены в эксплуатацию", - подчеркнул Павелко.

Федерация также планировала до 2020 построить 2,5 тыс. футбольных мини-полей. Сегодня их построено уже 2000.