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“Арена-Львів” стала фартовою для наших збірних, а недавно взагалі не могла приймати матчі - Маркевич

Київ • УНН

 • 21118 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні, після переможних матчів наших збірний на “Львів-Арені”, серед вболівальників існує думка про фартовість цього стадіону та міста. Проте, ще зовсім недавно, львівська “Арена” не могла приймати матчі і турніри. Про це у коментарі УНН розповів екс-наставник збірної України та “Дніпра” Мирон Маркевич.

“Арена-Львів” стала фартовою для наших збірних, а недавно взагалі не могла приймати матчі - Маркевич

За його словами, дякуючи зусиллям УАФ та її президента, “Львів-Арену” вдалося реконструювати, повністю оновити газон, чим повернути місту право на проведення футбольних турнірів міжнародного значення.

“Зараз, дійсно, складається враження, що „Арена-Львів“ стала фартовою для футболістів. А колись і у Харкові була низка перемог наших футболістів... Але якщо серйозно — то велика заслуга цього — повна реконструкція стадіону.

Ми ж пам’ятаємо, у якому стані було покриття, і в якому воно зараз, які матчі приймав стадіон — і які матчі приймає зараз. Треба дякувати Павелко. Я і голова Федерації Футболу Шевченко просили, аби нам дали у Львові два матчі. І була велика проблема саме з полем. І Павелко знайшов кошти, почув запит. Поміняли повністю газон, і це поле зараз одне з кращих, і не тільки в Україні. Через це, насправді, стадіон тепер і фартовий”, — сказав він.

За словами Маркевича останні дні виявилися дуже результативними та успішними для українського футболу. Такого не було вже багато років, каже тренер.

“Молодіжна збірна вийшла у фінал ЧС, і національна збірна на першому місці (в групі в рамках відбору на Євро-2020). Це все — правильна організаторська робота. Я думаю, що продовження нас здивує. Хлопцям бажаю перемог!”, — резюмував функціонер.

Нагадаємо, за словами президента УАФ Андрія Павелка, футбольні поля і стадіони в Україні будуються сьогодні з випередженням дедлайнів.

Так, УАФ (раніше ФФУ - ред.) до 2020 року планувала появу в Україні 50 повноцінних футбольних полів. Однак всі вони побудовані вже.

“І до кінця поточного року ці поля будуть введені в експлуатацію”, — підкреслив Павелко.

Федерація також планувала до 2020 побудувати 2,5 тис. футбольних міні-полів. На сьогодні їх побудовано вже 2000.

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