“Арена-Львів” стала фартовою для наших збірних, а недавно взагалі не могла приймати матчі - Маркевич

КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні, після переможних матчів наших збірний на “Львів-Арені”, серед вболівальників існує думка про фартовість цього стадіону та міста. Проте, ще зовсім недавно, львівська “Арена” не могла приймати матчі і турніри. Про це у коментарі УНН розповів екс-наставник збірної України та “Дніпра” Мирон Маркевич.