Арбитражный трибунал начал слушания по делу Украины против России

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага начался третий раунд устных слушаний в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Россия приступила к представлению своих аргументов, передаёт УНН.