Арбітражний трибунал почав слухання у справі України проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді в нідерландському місті Гаага почався третій раунд усних слухань в рамках міждержавного арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти Росії в 2016 році на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року для розгляду справи, що стосується прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. Росія приступила до подання своїх аргументів, передає УНН.
Представником Російської Федерації на слуханнях виступає посол з особливих доручень МЗС Росії Дмитро Лобач.
Слухання стосуються питання юрисдикції Арбітражного трибуналу для розгляду "великої справи України проти Росії" по суті.
У понеділок суд опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції. Зазначено, що "Російська Федерація вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки суд не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму".