Арбитраж объявит решение по транзитному контракту 28 февраля - "Нафтогаз"

"Нафтогаз" требует до 16 млрд долл. в арбитраже по транзитному контракту. Решение ожидается 28 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря в НАК "Нафтогаз" сообщили, что выиграли арбитраж против "Газпрома" по всем спорным вопросам.

По информации "Нафтогаза", Стокгольмский арбитраж снизил цену газа, полученного во втором квартале 2014 года, на 27% - с 485 долл. до 352 долл. за 1 тыс. куб.