Арбітраж оголосить рішення щодо транзитного контракту 28 лютого - "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Стокгольмський арбітраж оголосить рішення у справі НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром” щодо транзитного контракту орієнтовно 28 лютого 2018 року, передає УНН з посиланням на повідомлення НАК.
“Нафтогаз” вимагає до 16 млрд дол. у арбітражі за транзитним контрактом. Рішення очікується 28 лютого 2018 року", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 грудня у НАК "Нафтогаз" повідомили, що виграли арбітраж проти "Газпрому" за всіма спірними питаннями.
За інформацією "Нафтогазу", Стокгольмський арбітраж знизив ціну газу, отриманого у другому кварталі 2014 року, на 27% — з 485 дол. до 352 дол. за 1 тис. куб.м.