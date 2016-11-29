Аптеки на предмет наличия генераторов никто не проверяет - эксперт

При этом, по словам эксперта, если нарушен температурный режим хранения тех или иных лекарств, они просто превращаются в яд для человека.

Более того, на глаз определить, как хранился препарат, и испорчен ли он из-за неработающего холодильника - невозможно.

"Не риски, а 100% гарантия того, что лекарственный препарат, который хранится в несоответствии с условиями хранения, он приобретает статус ядовитого вещества. Если ферментный препарат должен храниться при определенной температуре, а его хранили при комнатной, то там могут развиваться микроорганизмы. А микроорганизмы, условно, развиваются 12 - 13 дней. Но визуально сразу увидеть этого нельзя. Так, таблетки например, меняют цвет, а вот гели или мази надо брать на исследование. Это должна делать Государственная служба по контролю качества лекарственных средств, которой нынешней властью запрещено проверять и контролировать качества лекарств, хранящихся в аптеках. Почему власти запретили службе, которая должна заниматься контролем качества лекарственных средств заниматься этим вопросом? В Европе нет ни одной страны, где происходило бы нечто подобное. Я лично, как глава Фармпалаты, написал письмо на имя Премьер-министра по этому поводу", - рассказал О.Климов, и добавил, что из-за бесконтрольности рынка лекарственных средств украинцы уже три года "выступают в виде опытных обезьян".

Как сообщал УНН, по словам эксперта, Киевскую область могут ожидать веерные отключения света. В частности, это может быть в случае холодной зимы.

По аналогичным причинам, выключать электроснабжение могут в разных регионах страны.

Вместе с тем, населенные пункты страны периодически остаются без электроснабжения из-за аварии и стихии.

Так, на днях, два населенных пункта во Львовской области остались без электроэнергии из-за спиленного дерева.

А по состоянию на утро 15 ноября, обесточенными оставались 128 населенных пунктов в 5 областях Украины.