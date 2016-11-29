Аптеки на предмет наличия генераторов никто не проверяет - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Наличие генераторов в аптечных учреждениях сегодня никто не проверяет, из-за моратория. Гослекслужба, которая отвечает за качество лекарств, лишена возможности проконтролировать этот вопрос. Но, если аптека не имеет генератора, то риск порчи лекарств, в случае веерных отключений света или просто перебоев с поставками электроэнергии, равен 100%. Об этом в комментарии УНН рассказал глава правления общественной организации "Всеукраинская фармацевтическая палата", член совета Международной федерации фармацевтов Климов Олег.
При этом, по словам эксперта, если нарушен температурный режим хранения тех или иных лекарств, они просто превращаются в яд для человека.
Более того, на глаз определить, как хранился препарат, и испорчен ли он из-за неработающего холодильника - невозможно.
"Не риски, а 100% гарантия того, что лекарственный препарат, который хранится в несоответствии с условиями хранения, он приобретает статус ядовитого вещества. Если ферментный препарат должен храниться при определенной температуре, а его хранили при комнатной, то там могут развиваться микроорганизмы. А микроорганизмы, условно, развиваются 12 - 13 дней. Но визуально сразу увидеть этого нельзя. Так, таблетки например, меняют цвет, а вот гели или мази надо брать на исследование. Это должна делать Государственная служба по контролю качества лекарственных средств, которой нынешней властью запрещено проверять и контролировать качества лекарств, хранящихся в аптеках. Почему власти запретили службе, которая должна заниматься контролем качества лекарственных средств заниматься этим вопросом? В Европе нет ни одной страны, где происходило бы нечто подобное. Я лично, как глава Фармпалаты, написал письмо на имя Премьер-министра по этому поводу", - рассказал О.Климов, и добавил, что из-за бесконтрольности рынка лекарственных средств украинцы уже три года "выступают в виде опытных обезьян".
Как сообщал УНН, по словам эксперта, Киевскую область могут ожидать веерные отключения света. В частности, это может быть в случае холодной зимы.
По аналогичным причинам, выключать электроснабжение могут в разных регионах страны.
Вместе с тем, населенные пункты страны периодически остаются без электроснабжения из-за аварии и стихии.
Так, на днях, два населенных пункта во Львовской области остались без электроэнергии из-за спиленного дерева.
А по состоянию на утро 15 ноября, обесточенными оставались 128 населенных пунктов в 5 областях Украины.