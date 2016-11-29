Аптеки на предмет наявності генераторів ніхто не перевіряє - експерт

При цьому, за словами експерта, якщо порушено температурний режим зберігання тих чи інших ліків, вони просто перетворюються на отруту для людини.

Більше того, на око визначити, як саме зберігався препарат, і чи зіпсований він через непрацюючих холодильник – не можливо.

“Не ризики, а 100% гарантія того, що лікарський препарат, який зберігається у невідповідності до умов зберігання, він набуває статусу отруйної речовини. Якщо ферментний препарат має зберігатися при певній температурі, а його зберігатимуть при кімнатній, то там можуть розвиватися мікроорганізми. А мікроорганізми, умовно, розвиваються 12 — 13 днів. Але візуально відразу побачити цього не можна. Так таблетки наприклад, змінюють колір, а от гелі чи мазі треба брати на дослідження. Це має робити Державна служба з питань контролю якості лікарських засобів, якій нинішньою владою заборонено перевіряти та контролювати якості ліків, що зберігаються в аптеках. Чому влада заборонила службі, яка повинна займатися контролем якості лікарських засобів займатися цим питанням? В Європі немає жодної країни, де відбувалося би щось подібне. Я особисто, як голова Фармпалати, написав листа на ім’я Прем’єр-міністра з цього приводу”, — розповів О.Клімов, і додав, що через безконтрольність ринку лікарських засобів українці вже три роки “виступають у вигляді дослідних мавп”.

Як повідомляв УНН, за словами експерта, на Київську область можуть чекати віялові відключення світла. Зокрема, це можливо, у разі холодної зими.

З аналогічних причин, вимикати електропостачання, можуть у різних регіонах країни.

Разом з тим, населені пункти країни періодично залишаються без електропостачання через аварії та стихії.

Так, днями, два населених пункти на Львівщині залишилися без електроенергії через спиляне дерево.

А, станом на ранок 15 листопада, знеструмленими залишалися 128 населених пунктів у 5 областях України.