Apple обяжет своих сотрудников работать в офисе минимум три дня в неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Американская корпорация Apple обяжет своих сотрудников работать в офисе не меньше трех раз в неделю с сентября 2021 года. Об этом в среду сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на разосланное сотрудникам компании письмо генерального директора корпорации Тима Кука, пишет УНН.
Детали
“Видеоконференции сократили расстояние между нами, но есть вещи, которые они не могут заменить”, — считает Кук.
По его словам, большинство сотрудников Apple будут находиться в офисе в обязательном порядке по понедельникам, вторникам и четвергам. Работать удаленно можно будет по средам и пятницам. Помимо этого, отдельным работникам придется посещать офис пять дней в неделю, так как для их работы необходимо общение тет-а-тет.
Дополнение
Американская корпорация Apple совместно с аптечной компанией Walgreens Boots Alliance разрабатывает программу для вакцинации против коронавируса своих сотрудников прямо в офисах Apple.