Apple зобов'яже своїх співробітників працювати в офісі мінімум три дні на тиждень

Деталі

“Відеоконференції скоротили відстань між нами, але є речі, які вони не можуть замінити”, — вважає Кук.

За його словами, більшість співробітників Apple будуть перебувати в офісі в обов’язковому порядку по понеділках, вівторках і четвергах. Працювати віддалено можна буде по середах і п’ятницях. Крім цього, окремим працівникам доведеться відвідувати офіс п’ять днів на тиждень, так як для їхньої роботи необхідне спілкування тет-а-тет.

Доповнення

Американська корпорація Apple спільно з аптечною компанією Walgreens Boots Alliance розробляє програму для вакцинації проти коронавірусу своїх співробітників прямо в офісах Apple.