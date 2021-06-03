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Apple зобов'яже своїх співробітників працювати в офісі мінімум три дні на тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Американська корпорація Apple зобов’яже своїх співробітників працювати в офісі не менше трьох разів на тиждень з вересня 2021 року. Про це в середу повідомив інтернет-портал The Verge з посиланням на розісланий співробітникам компанії лист генерального директора корпорації Тіма Кука, пише УНН.

Apple зобов'яже своїх співробітників працювати в офісі мінімум три дні на тиждень

Деталі

“Відеоконференції скоротили відстань між нами, але є речі, які вони не можуть замінити”, — вважає Кук.

За його словами, більшість співробітників Apple будуть перебувати в офісі в обов’язковому порядку по понеділках, вівторках і четвергах. Працювати віддалено можна буде по середах і п’ятницях. Крім цього, окремим працівникам доведеться відвідувати офіс п’ять днів на тиждень, так як для їхньої роботи необхідне спілкування тет-а-тет.

Доповнення

Американська корпорація Apple спільно з аптечною компанією Walgreens Boots Alliance розробляє програму для вакцинації проти коронавірусу своїх співробітників прямо в офісах Apple.

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