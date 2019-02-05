Apple заплатила Франции рекордную сумму по налоговой задолженности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Корпорация Apple достигла соглашения с французскими властями о выплате налоговой задолженности за последних десять лет, выплатив более 500 миллионов евро. Об этом передает УНН со ссылкой на AFP.
Ранее журнал L'Express сообщил, что компания заплатила почти 500 миллионов евро в рамках конфиденциального соглашения, достигнутого в декабре. Источник, знакомый с делом, подтвердил сумму AFP.
В Apple подтвердили, что урегулировали вопрос о налогах, но сумму назвать отказались.
Как сообщал УНН, в январе прошлого года против компании Apple во Франции начали расследование из-за умышленного замедления скорости работы iPhone.
В марте того же года Франция обратится с иском в суд против технологических гигантов Google и Apple за "недобросовестные деловые практики".