Apple заплатила Франції рекордну суму за податковою заборгованістю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Корпорація Apple досягла угоди з французькою владою про виплату податкової заборгованості за останніх десять років, виплативши понад 500 мільйонів євро. Про це передає УНН з посиланням на AFP.
Раніше журнал L'Express повідомив, що компанія заплатила майже 500 мільйонів євро в рамках конфіденційного угоди, досягнутої в грудні. Джерело, знайоме зі справою, підтвердив суму AFP.
В Apple підтвердили, що врегулювали питання про податки, але суму назвати відмовилися.
Як повідомляв УНН, в січні минулого року проти компанії Apple у Франції почали розслідування через навмисне уповільнення швидкості роботи iPhone.
У березні того ж року Франція звернеться з позовом до суду проти технологічних гігантів Google і Apple за "недобросовісні ділові практики".