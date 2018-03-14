Франция пообещала иски против Google и Apple
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Франция обратится с иском в суд против технологических гигантов Google и Apple за "недобросовестные деловые практики". Об этом заявил в среду министр финансов страны Бруно Ле Мейр, передает УНН со ссылкой на The Local.
"Я верю в экономику, основанную на справедливости, и я заставлю Google и Apple предстать перед Торговым судом Парижа за недобросовестные деловые практики" против французских стартапов, сказал он.
Французский министр добавил, что иск может привести к штрафам, достигающим нескольких миллионов евро.
Франция не впервые ввязалась в юридические споры с американскими технологическими гигантами. Ранее в этом году парижские прокуроры начали расследование относительно Apple из-за подозрений в замедлении некоторых моделей iPhone.