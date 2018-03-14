Франція пообіцяла позови проти Google і Apple
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Франція звернеться з позовом до суду проти технологічних гігантів Google і Apple за "недобросовісні ділові практики". Про це заявив у середу міністр фінансів країни Бруно Ле Мейр, передає УНН з посиланням на The Local.
"Я вірю в економіку, засновану на справедливості, і я змушу Google і Apple постати перед Торговим судом Парижа за недобросовісні ділові практики" проти французьких стартапів, сказав він.
Французький міністр додав, що позов може призвести до штрафів, що сягають декількох мільйонів євро.
Франція не вперше вплуталася в юридичні суперечки з американськими технологічними гігантами. Раніше цього року паризькі прокурори почали розслідування щодо Apple через підозри в уповільненні деяких моделей iPhone.