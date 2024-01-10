Apple Vision Pro: гарнитура стоимостью 3499 долларов наконец-то получила дату выпуска

Apple объявила, что ее долгожданная гарнитура Vision Pro поступит в продажу 2 февраля в США, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Клиентам из США была предоставлена возможность сделать предварительный заказ на устройство смешанной реальности стоимостью 3499 долларов СШАс середины января.

Это первый крупный новый продукт, выпущенный компанией с момента запуска Apple Watch в 2015 году.

После многих лет слухов во время разработки компания представила гарнитуру в июне 2023 года.

Но с тех пор возникли проблемы. По данным Financial Times, Apple более чем вдвое снизила свои прогнозы по производству: с примерно одного миллиона единиц до 400 тысяч в 2024 году.

Помимо даты выпуска, Apple также объявила, что устройство будет иметь 256 ГБ встроенной памяти, и уточнила, что технология отслеживания глаз гарнитуры может работать, отслеживая только один доминирующий глаз, для людей, которые не могут в полной мере использовать оба своих глаза.

Но что интересно, фирма пытается отделить гарнитуру от других устройств на рынке, предлагая разработчикам устройств вместо этого называть свои приложения "пространственными вычислениями", пишет издание.

"Не описывайте свое приложение как дополненную реальность (AR), виртуальную реальность (VR), расширенную реальность (XR) или смешанную реальность (MR)", — говорится в сообщении в блоге, ориентированном на разработчиков.

Apple также опубликовала онлайн-трейлер, в котором персонажи из фильмов надевают очки и шлемы, что, как отмечается, выглядит как попытка воссоздать ажиотаж вокруг запуска iPhone в 2007 году.

"В случае успеха это может стать новым многомиллиардным источником дохода для Apple. Но поскольку многие люди во всем мире с трудом могут позволить себе самое необходимое для жизни, из-за высокой цены это, скорее всего, останется игрушкой для богатых", - отмечает издание.

Сообщается, что BBC имела возможность опробовать Vision Pro в июне прошлого года и обнаружила, что "смешанная реальность представляет собой неоднозначную картину".

"В отличие от многих существующих гарнитур, Apple отсоединила аккумулятор, поэтому он не давит на голову, хотя это означает, что вместо этого аккумулятор должен находиться рядом с вами, прикрепленный к кабелю", - говорится в сообщении.

Пользовательский интерфейс, как указано, - классический минималистский Apple. Когда гарнитура включена, вы видите комнату вокруг себя, но не через стекло, а через множество встроенных камер.

"Вы физически нажимаете одну кнопку в правом верхнем углу гарнитуры, и появляются знакомые значки приложений, которые вы узнаете, если использовали iPhone - iMessage, Photos, Apple TV (их будет больше, когда разработчики их создадут)", - пишет издание.

И с этого момента, как отмечвется, "все дело в управлении жестами": гарнитура отслеживает, куда вы смотрите, поэтому, когда вы смотрите на приложение и сжимаете большой и указательный пальцы вместе, оно открывается.

"Вы можете выбрать уровень погружения, используя физический диск, чтобы увеличить или уменьшить размер того, на что вы смотрите. Он может заполнить всю комнату или выглядеть как экран телевизора, наложенный на стену. Но если кто-то идет перед вами в реальной жизни, вы можете увидеть его, независимо от того, насколько вы погружены", - сообщается в материале.

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