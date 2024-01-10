Apple Vision Pro: гарнитура стоимостью 3499 долларов наконец-то получила дату выпуска
Гарнитура Vision Pro от Apple поступит в продажу в США в начале февраля. Устройство предлагает возможности смешанной реальности и является первым крупным продуктом Apple после выхода Apple Watch в 2015 году.
Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла естественной смертью: заключение суда
Шинейд О'Коннор, которую нашли мертвой летом 2023 года, умерла по естественным причинам, согласно заключению Лондонского коронерского суда.
Землетрясения и ураганы причинили страховые убытки в 95 млрд долл. в 2023 году - анализ
Страховые убытки от стихийных бедствий в 2023 году составили 95 миллиардов долларов.
Сумская область: россияне обстреляли регион более двух десятков раз
Девять общин в Сумской области Украины пострадали от 74 взрывов, вызванных российскими обстрелами и атаками беспилотников.
ЧП в Эквадоре: Полиция задержала людей в балаклавах, которые захватили телестанцию
Эквадорская полиция арестовала вооруженных людей в балаклавах, которые захватили телевизионную станцию, с оружием и взрывчаткой, что было расценено командующим полиции Сапатой как террористический акт.
Как помочь своему домашнему любимцу во время тревоги - кинологи дали советы
Избегайте прогулок во время тревоги и включите в тревожный чемоданчик средства для домашних животных, чтобы защитить их во время тревоги.
Оккупанты обстреляли Харьков с территории белгорода: предварительно, из ЗРК С-300
Российские войска атаковали Харьков ракетами С-300 из белгорода. О жертвах пока что не сообщается.
Превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 ни в одном регионе Украины нет - Кузин
Украина не превысила эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 - еженедельное количество госпитализаций не превышает 5 000 случаев.
Чрезвычайное положение в Эквадоре: люди в балаклавах захватили телеканал
Вооруженные люди в капюшонах захватили эквадорский телеканал во время прямого эфира в Гуаякиле, на фоне выстрелов и чрезвычайного положения по всей стране.
Харьков под ракетными ударами - Терехов
Харьков подвергается ракетным обстрелам, что подтвердили городской голова Игорь Терехов и глава областной военной администрации, призвав жителей оставаться в укрытиях.