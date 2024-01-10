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Apple Vision Pro: гарнітура за 3499 доларів нарешті отримала дату випуску

Apple Vision Pro: гарнітура за 3499 доларів нарешті отримала дату випуску

Київ • УНН

 • 38540 перегляди

Гарнітура Vision Pro від Apple надійде в продаж у США на початку лютого. Пристрій пропонує можливості змішаної реальності і є першим великим продуктом Apple після виходу Apple Watch у 2015 році.

Apple оголосила, що її довгоочікувана гарнітура Vision Pro надійде в продаж 2 лютого в США, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Клієнтам зі США було надано можливість зробити попереднє замовлення на пристрій змішаної реальності вартістю 3499 доларів США з середини січня.

Це перший великий новий продукт, випущений компанією з моменту запуску Apple Watch у 2015 році.

Після багатьох років чуток під час розробки компанія представила гарнітуру в червні 2023 року.

Але відтоді виникли проблеми. За даними Financial Times, Apple більш ніж удвічі знизила свої прогнози щодо виробництва: з приблизно одного мільйона одиниць до 400 тисяч у 2024 році.

Окрім дати випуску, Apple також оголосила, що пристрій матиме 256 ГБ вбудованої пам'яті, і уточнила, що технологія відстеження очей гарнітури може працювати, відстежуючи тільки одне домінуюче око, для людей, які не можуть повною мірою використовувати обидва своїх ока.

Але що цікаво, фірма намагається відокремити гарнітуру від інших пристроїв на ринку, пропонуючи розробникам пристроїв замість цього називати свої додатки "просторовими обчисленнями", пише видання.

"Не описуйте свій застосунок як доповнену реальність (AR), віртуальну реальність (VR), розширену реальність (XR) або змішану реальність (MR)", - ідеться в повідомленні в блозі, орієнтованому на розробників.

Apple також опублікувала онлайн-трейлер, у якому персонажі з фільмів надягають окуляри та шоломи, що, як зазначається, має вигляд спроби відтворити ажіотаж навколо запуску iPhone у 2007 році.

"У разі успіху це може стати новим багатомільярдним джерелом доходу для Apple. Але оскільки багато людей у всьому світі насилу можуть дозволити собі найнеобхідніше для життя, через високу ціну, це, найімовірніше, залишиться іграшкою для багатих", - зазначає видання.

Повідомляється, що BBC мала можливість випробувати Vision Pro у червні минулого року і виявила, що "змішана реальність являє собою неоднозначну картину".

"На відміну від багатьох наявних гарнітур, Apple від'єднала акумулятор, тож він не тисне на голову, хоча це означає, що натомість акумулятор має перебувати поруч із вами, прикріплений до кабелю", - ідеться в повідомленні.

Користувацький інтерфейс, як зазначено, - класичний мінімалістський Apple. Коли гарнітура ввімкнена, ви бачите кімнату навколо себе, але не через скло, а через безліч вбудованих камер.

"Ви фізично натискаєте одну кнопку в правому верхньому кутку гарнітури, і з'являються знайомі значки застосунків, які ви впізнаєте, якщо використовували iPhone - iMessage, Photos, Apple TV (їх буде більше, коли розробники їх створять)", - пише видання.

І з цього моменту, як зазначається, "вся справа в управлінні жестами": гарнітура відстежує, куди ви дивитеся, тож, коли ви дивитеся на застосунок і стискаєте великий і вказівний пальці разом, він відкривається.

"Ви можете вибрати рівень занурення, використовуючи фізичний диск, щоб збільшити або зменшити розмір того, на що ви дивитеся. Він може заповнити всю кімнату або виглядати як екран телевізора, накладений на стіну. Але якщо хтось іде перед вами в реальному житті, ви можете побачити його, незалежно від того, наскільки ви занурені", - повідомляється в матеріалі.

Apple зупиняє продажі Apple Watch Series 9 і Ultra 2 в США21.12.2023, 21:58 • 41706 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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