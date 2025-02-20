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Apple выпустила iPhone 16e как замену самой дешевой модели: когда можно приобрести

Киев  •  УНН

 • 9276 просмотра

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Apple выпустила iPhone 16e за $600 как замену модели SE с новым 6,1-дюймовым экраном и функциями искусственного интеллекта. Продажи стартуют 28 февраля, устройство на $200 дешевле базового iPhone 16.

Apple выпустила новый iPhone 16e, более стильный и мощный, чем предыдущие бюджетные модели, в попытке привлечь внимание пользователей к технологиям искусственного интеллекта, которые компания надеется, помогут восстановить спрос на свои устройства. Об этом пишет AP News, передает УНН.

Детали

iPhone 16e, представленный 19 февраля, является четвертым поколением модели, которая всегда продавалась дешевле стандартных iPhone.

Предыдущие бюджетные версии назывались iPhone SE, а последняя из них вышла в 2022 году.

Как и высшие модели iPhone 16, выпущенные в прошлом сентябре, iPhone 16e оснащен мощным чипом, позволяющим использовать функции искусственного интеллекта: автоматическое суммирование текста, создание эмодзи в реальном времени и совершенствование работы виртуального помощника Siri. Кроме того, он имеет лучшую батарею и камеру.

Эти усовершенствования обуславливают рост цены iPhone 16e до $600, что на 40% дороже предыдущей модели SE, которая стоила $430.

Однако новый iPhone 16e все еще дешевле самого дешевого стандартного iPhone 16 ($800).

Продажи начнутся 28 февраля, а предварительный заказ будет доступен уже с пятницы.

Мы очень рады, что iPhone 16e станет мощной и доступной альтернативой, которая позволит еще большему количеству людей получить опыт пользования iPhone,

- сказала Каяан Дранс, вице-президент Apple.

Несмотря на стремление сделать iPhone более доступным, Apple пытается сохранить баланс между привлечением новых пользователей и максимизацией прибыли от дорогих моделей, отмечает аналитик Forrester Research Дипанджан Чаттерджи.

По его словам, проблема бюджетных моделей в роскошном портфеле - это желание сделать их хорошими, но не такими, чтобы они "поглотили" основные продукты.

Хотя Apple активно продвигает свои инновации в области искусственного интеллекта с июня прошлого года, доступ ко всем функциям AI в США до сих пор ограничен, а в некоторых странах эти технологии вообще недоступны.

Задержки в обновлениях программного обеспечения отложили полное развертывание технологии, что привело к небольшому снижению продаж в праздничный период. Однако компания активно работает над внедрением технологии в Китае, где недавно подписала партнерство с Alibaba для расширения возможностей AI на местных iPhone.

iPhone 16e имеет новый дизайн: 6,1-дюймовый экран вместо 4,7-дюймового на предыдущих моделях SE, больше нет кнопки "Home". Для разблокировки теперь используется распознавание лица, как в более дорогих моделях.

Акции Apple немного поднялись в среду, закрывшись на уровне $244,87, что немного ниже рекорда в $260, который был достигнут в конце декабря.

Напомним

Apple готовится запустить искусственный интеллект в Китае уже в этом году.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ЭкономикаТехнологии
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
apple-incApple Inc.

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