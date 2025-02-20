Apple випустила iPhone 16e як заміну найдешевшій моделі: коли можна придбати

Apple випустила новий iPhone 16e, більш стильний і потужний, ніж попередні бюджетні моделі, у намаганні привернути увагу користувачів до технологій штучного інтелекту, які компанія сподівається, допоможуть відновити попит на свої пристрої. Про це пише AP News, передає УНН.



Деталі

iPhone 16e, представлений 19 лютого, є четвертим поколінням моделі, яка завжди продавалася дешевше за стандартні iPhone.

Попередні бюджетні версії називалися iPhone SE, а остання з них вийшла у 2022 році.

Як і вищі моделі iPhone 16, випущені минулого вересня, iPhone 16e оснащений потужним чіпом, що дозволяє використовувати функції штучного інтелекту: автоматичне підсумовування тексту, створення емодзі в реальному часі та вдосконалення роботи віртуального помічника Siri. Крім того, він має кращу батарею та камеру.

Ці вдосконалення обумовлюють зростання ціни iPhone 16e до $600, що на 40% дорожче за попередню модель SE, яка коштувала $430.

Проте новий iPhone 16e все ще дешевший за найдешевший стандартний iPhone 16 ($800).

Продажі розпочнуться 28 лютого, а попереднє замовлення буде доступне вже з п’ятниці.

Ми дуже раді, що iPhone 16e стане потужною та доступною альтернативою, яка дозволить ще більшій кількості людей отримати досвід користування iPhone, - сказала Каяан Дранс, віце-президент Apple.

Попри прагнення зробити iPhone більш доступним, Apple намагається зберегти баланс між залученням нових користувачів і максимізацією прибутку від дорогих моделей, відзначає аналітик Forrester Research Діпанджан Чаттерджі.

За його словами, проблема бюджетних моделей у розкішному портфелі — це бажання зробити їх хорошими, але не такими, щоб вони "поглинули" основні продукти.

Хоча Apple активно просуває свої інновації в галузі штучного інтелекту з червня минулого року, доступ до всіх функцій AI в США досі обмежений, а в деяких країнах ці технології взагалі недоступні.

Затримки в оновленнях програмного забезпечення відклали повне розгортання технології, що призвело до невеликого зниження продажів у святковий період. Однак компанія активно працює над впровадженням технології в Китаї, де нещодавно підписала партнерство з Alibaba для розширення можливостей AI на місцевих iPhone.

iPhone 16e має новий дизайн: 6,1-дюймовий екран замість 4,7-дюймового на попередніх моделях SE, більше немає кнопки "Home". Для розблокування тепер використовується розпізнавання обличчя, як у дорожчих моделях.

Акції Apple трохи піднялися в середу, закрившись на рівні $244,87, що трохи нижче рекорду в $260, який був досягнутий наприкінці грудня.

Нагадаємо

Apple готується запустити штучний інтелект у Китаї вже цього року.