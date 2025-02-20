Apple випустила iPhone 16e як заміну найдешевшій моделі: коли можна придбати
Київ • УНН
Apple випустила iPhone 16e за $600 як заміну моделі SE з новим 6,1-дюймовим екраном та функціями штучного інтелекту. Продажі стартують 28 лютого, пристрій на $200 дешевший за базовий iPhone 16.
Apple випустила новий iPhone 16e, більш стильний і потужний, ніж попередні бюджетні моделі, у намаганні привернути увагу користувачів до технологій штучного інтелекту, які компанія сподівається, допоможуть відновити попит на свої пристрої. Про це пише AP News, передає УНН.
Деталі
iPhone 16e, представлений 19 лютого, є четвертим поколінням моделі, яка завжди продавалася дешевше за стандартні iPhone.
Попередні бюджетні версії називалися iPhone SE, а остання з них вийшла у 2022 році.
Як і вищі моделі iPhone 16, випущені минулого вересня, iPhone 16e оснащений потужним чіпом, що дозволяє використовувати функції штучного інтелекту: автоматичне підсумовування тексту, створення емодзі в реальному часі та вдосконалення роботи віртуального помічника Siri. Крім того, він має кращу батарею та камеру.
Ці вдосконалення обумовлюють зростання ціни iPhone 16e до $600, що на 40% дорожче за попередню модель SE, яка коштувала $430.
Проте новий iPhone 16e все ще дешевший за найдешевший стандартний iPhone 16 ($800).
Продажі розпочнуться 28 лютого, а попереднє замовлення буде доступне вже з п’ятниці.
Ми дуже раді, що iPhone 16e стане потужною та доступною альтернативою, яка дозволить ще більшій кількості людей отримати досвід користування iPhone,
Попри прагнення зробити iPhone більш доступним, Apple намагається зберегти баланс між залученням нових користувачів і максимізацією прибутку від дорогих моделей, відзначає аналітик Forrester Research Діпанджан Чаттерджі.
За його словами, проблема бюджетних моделей у розкішному портфелі — це бажання зробити їх хорошими, але не такими, щоб вони "поглинули" основні продукти.
Хоча Apple активно просуває свої інновації в галузі штучного інтелекту з червня минулого року, доступ до всіх функцій AI в США досі обмежений, а в деяких країнах ці технології взагалі недоступні.
Затримки в оновленнях програмного забезпечення відклали повне розгортання технології, що призвело до невеликого зниження продажів у святковий період. Однак компанія активно працює над впровадженням технології в Китаї, де нещодавно підписала партнерство з Alibaba для розширення можливостей AI на місцевих iPhone.
iPhone 16e має новий дизайн: 6,1-дюймовий екран замість 4,7-дюймового на попередніх моделях SE, більше немає кнопки "Home". Для розблокування тепер використовується розпізнавання обличчя, як у дорожчих моделях.
Акції Apple трохи піднялися в середу, закрившись на рівні $244,87, що трохи нижче рекорду в $260, який був досягнутий наприкінці грудня.
Нагадаємо
Apple готується запустити штучний інтелект у Китаї вже цього року.