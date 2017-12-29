Apple извинилась за то, что замедляла смартфоны старых моделей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Корпорация Apple извинилась перед пользователями за то, что целенаправленно замедляла скорость работы старых моделей iPhone. Об этом сообщается на сайте корпорации, передает УНН.
“Мы слышали отзывы наших клиентов о том, как мы снижаем производительность для устройств iPhone со старыми аккумуляторами. Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что компания Apple предала вас. Мы приносим извинения”, — говорится в сообщении.
В компании объяснили, что выпускают обновления операционной системы, чтобы предотвратить отключение определенных компонентов новых моделей. Apple заверила, что замена старых аккумуляторов на новые приводит к нормальному функционированию смартфонов предыдущих поколений. Также отмечается, что начиная с января 2018 года стоимость замены аккумуляторов, срок гарантии которых истек, сокращается на 50 долларов — с 79 до 29 долларов.
Напомним, против компании Apple подали два коллективные иски в США — после того, как техгигант признал, что со временем замедляет старые модели своих смартфонов чтобы “продлить им жизнь” и помочь работе батареи.