Apple вибачилась за те, що уповільнювала смартфони старих моделей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Корпорація Apple вибачилась перед користувачами за те, що цілеспрямовано уповільнювала швидкість роботи старих моделей iPhone. Про це повідомляється на сайті корпорації, передає УНН.
“Ми чули відгуки наших клієнтів про те, як ми знижуємо продуктивність для пристроїв iPhone із старими акумуляторами. Ми знаємо, що деякі з вас відчувають, що компанія Apple зрадила вас. Ми приносимо вибачення”, — йдеться в повідомленні.
У компанії пояснили, що випускають оновлення операційної системи, щоб запобігти відключенню певних компонентів нових моделей. Apple запевнила, що заміна старих акумуляторів на нові приводить до нормального функціонування смартфонів попередніх поколінь. Також зазначається, що починаючи з січня 2018 року вартість заміни акумуляторів, термін гарантії яких закінчився, скорочується на 50 доларів — з 79 до 29 доларів.
Нагадаємо, проти компанії Apple подали два колективні позови у США — після того, як техгігант визнав, що з часом уповільнює старі моделі своїх смартфонів аби “подовжити їм життя” і допомогти роботі батареї.