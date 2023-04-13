Apple ведет переговоры о производстве MacBook в Таиланде - Nikkei

Детали

Компания также массово производит Apple Watch в Таиланде уже более года, сообщили источники Nikkei Asia, еще больше подчеркивая растущую важность страны и Юго-Восточной Азии в целом как альтернативной производственной базы Китаю.

Поставщики Apple, участвующие в переговорах, уже имеют производственные комплексы в Таиланде для других клиентов и обсуждают возможную сборку и производство компонентов и модулей для MacBook, согласно источникам из числа трех поставщиков, которые непосредственно участвуют в переговорах с Apple.

"В идеале Apple попросила нас создать заводы во Вьетнаме для MacBook,.. но мы предложили альтернативный вариант создания продукта на наших заводах в Таиланде... - сказал Nikkei Asia старший руководитель одного из поставщиков. - Поскольку сборка MacBook сначала начнется во Вьетнаме, мы также можем обеспечить поставку компонентов с наших заводов в Таиланде... Это займет всего два-три дня на логистику и таможенные процедуры".

Руководитель другого поставщика сказал, что его компания строит новые заводы в Таиланде для Apple, а строительство нового завода для MacBook и других продуктов будет завершено в этом году. Руководитель третьего поставщика сказал, что компания создала пробную производственную линию для MacBook в Таиланде, но также ищет участок земли во Вьетнаме в качестве резервного плана.

Американский технологический гигант планирует начать массовое производство MacBook во Вьетнаме в первой половине этого года, сообщал Nikkei Asia ранее, впервые флагманский продукт будет изготовлен за пределами Китая.

Дополнение

Перенести производство из Китая сложно для Apple и ее поставщиков, учитывая, что они потратили десятилетия на создание массивной цепочки поставок в стране. Во время своей первой поездки в Китай за три года генеральный директор Apple Тим Кук в прошлом месяце похвалил "симбиотические отношения" своей компании со страной. Но геополитическая напряженность, которая заставила производителя iPhone переосмыслить свою цепочку поставок, не демонстрирует признаков ослабления, отмечает издание.

В последние годы Apple постепенно переместила часть производства AirPods, Apple Watch, iPad и MacBook на север Вьетнама. Согласно анализу Nikkei Asia официального списка поставщиков компании, количество поставщиков Apple в стране выросло до 25 в 2021 году с 14 в 2018 году.

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