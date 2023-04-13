Apple веде переговори про виробництво MacBook в Таїланді - Nikkei

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Компанія також масово виробляє Apple Watch у Таїланді вже більше року, повідомили джерела Nikkei Asia, ще більше підкреслюючи зростаючу важливість країни та Південно-Східної Азії в цілому як альтернативної виробничої бази Китаю.

Постачальники Apple, які беруть участь у переговорах, уже мають виробничі комплекси в Таїланді для інших клієнтів і обговорюють можливе складання та виробництво компонентів і модулів для MacBook, згідно з джерелами черед трьох постачальників, які безпосередньо беруть участь у переговорах з Apple.

"В ідеалі Apple попросила нас створити заводи у В’єтнамі для MacBook,.. але ми запропонували альтернативний варіант створення продукту на наших заводах у Таїланді... - сказав Nikkei Asia старший керівник одного з постачальників. - Оскільки складання MacBook спочатку почнеться у В'єтнамі, ми також можемо забезпечити постачання компонентів з наших заводів у Таїланді.... Це займе лише два-три дні на логістику та митні процедури".

Керівник іншого постачальника сказав, що його компанія будує нові заводи в Таїланді для Apple, а будівництво нового заводу для MacBook та інших продуктів буде завершено цього року. Керівник третього постачальника сказав, що компанія створила пробну виробничу лінію для MacBook в Таїланді, але також шукає ділянку землі у В’єтнамі як резервний план.

Американський технологічний гігант планує розпочати масове виробництво MacBook у В’єтнамі в першій половині цього року, повідомляв Nikkei Asia раніше, вперше флагманський продукт буде виготовлено за межами Китаю.

Доповнення

Перенести виробництво з Китаю складно для Apple та її постачальників, враховуючи, що вони витратили десятиліття на створення масивного ланцюжка поставок у країні. Під час своєї першої поїздки до Китаю за три роки генеральний директор Apple Тім Кук минулого місяця похвалив "симбіотичні відносини" своєї компанії з країною. Але геополітична напруженість, яка змусила виробника iPhone переосмислити свій ланцюжок поставок, не демонструє ознак послаблення, зауважує видання.

В останні роки Apple поступово перемістила частину виробництва AirPods, Apple Watch, iPad і MacBook на північ В’єтнаму. Згідно з аналізом Nikkei Asia офіційного списку постачальників компанії, кількість постачальників Apple у країні зросла до 25 у 2021 році з 14 у 2018 році.

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