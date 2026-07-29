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Техника

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Киев • УНН

 • 1470 просмотра

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире после падения акций Nvidia почти на 5%. Рыночная капитализация Apple превысила 5 триллионов долларов, в то время как Nvidia упала до 4,77 триллиона.

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Американский технологический гигант Apple вернул себе статус самой дорогой компании в мире, обогнав производителя микрочипов Nvidia. Это произошло на фоне резкого падения ценных бумаг Nvidia почти на 5% во время торгов в понедельник, что снизило рыночную капитализацию чипмейкера до 4,77 триллиона долларов, тогда как оценка Apple превысила отметку в 5 триллионов долларов. Об этом сообщает Business Insider, передает УНН.

Детали

Падение акций Nvidia почти на 5% продолжило период высокой турбулентности как для самой компании, так и для всего полупроводникового сектора. Только за последнюю неделю стоимость бумаг компании снизилась ориентировочно на 3%.

Из-за последних колебаний Nvidia начала существенно отставать от общей динамики рынка: с начала года ее акции демонстрируют рост лишь на 5%, тогда как базовый индекс S&P 500 за этот же период прибавил 8%. На этом фоне Apple демонстрирует уверенный скачок - ее ценные бумаги с начала года выросли почти на 24%, а во время сессии в понедельник прибавили еще 1%.

Ключевые факторы давления на Nvidia

Аналитики выделяют два главных фактора, которые спровоцировали последнюю волну распродаж бумаг технологического гиганта: это угроза нового "момента DeepSeek" и опасения относительно "кольцевого финансирования".

В первом случае речь идет о том, что

рынки крайне нервно отреагировали на анонс новой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа. Инвесторы опасаются, что появление более дешевых и эффективных альтернативных ИИ-решений из Китая может снизить глобальный спрос на сверхдорогие процессоры Nvidia.

Дополнительным триггером стали сообщения о переговорах Nvidia относительно предоставления финансирования в размере 250 миллиардов долларов для строительства центров обработки данных OpenAI. На рынке возобновились страхи относительно схемы "круговых сделок" (когда производитель чипов финансирует клиента, который на эти же средства покупает его продукцию), а также беспокойство из-за непомерных капитальных затрат (CAPEX) в отрасли.

Ситуация в секторе и состояние "Великолепной семерки"

2026 год оказался сложным для большинства представителей так называемой "Великолепной семерки" (Magnificent Seven). Кроме Nvidia, негативную динамику с начала года демонстрируют акции таких гигантов, как Tesla, Microsoft и Meta.

Сильнейший удар испытал рынок аппаратного обеспечения для ИИ и сопутствующие фонды. Так,  отраслевой биржевой фонд iShares Semiconductor ETF за последний месяц просел на 14%.

А тематический фонд Roundhill Memory ETF, который был одним из самых популярных проектов со времен пандемии COVID-19, обвалился на 29% за месяц.

Эксперты отмечают, что на рынке происходит масштабная ротация капитала: инвесторы массово выходят из перегретых "акций импульса" (momentum stocks) и перенаправляют средства в более стабильные потребительские активы.

Почему побеждает Apple

Нынешний рост Apple - показателен, поскольку в течение последних лет компания подвергалась жесткой критике со стороны аналитиков за отсутствие агрессивного роста в сфере искусственного интеллекта по сравнению с конкурентами.

Однако в момент, когда заинтересованность инвесторов исключительно в ИИ-трендовости начала снижаться, именно умеренная стратегия Apple, ориентированная на конечного потребителя и стабильные денежные потоки, сделала ее акции главным "тихим убежищем" для биржевых игроков.

Напомним

В октябре 2025 года рыночная стоимость Apple достигла 4 триллионов долларов. Этот рост произошел благодаря спросу на линейку iPhone и новым продуктам.

Александра Василенко

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