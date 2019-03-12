Apple представит 25 марта два новых сервиса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Корпорация Apple, как ожидается, представит 25 марта новые сервисы — потокового телевидения и оповещения о новостях. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал The Verge, передает УНН.
Компания объявила, что 25 марта намерена провести презентацию, однако, что именно она намерена показать, официально не уточняется. В заявлении лишь говорится, что наступит “время для шоу”. На мероприятие приглашают журналистов ведущих американских отраслевых СМИ.
По сведениям источников The Verge, компания представит сервис потокового телевидения. Он, как ожидается, станет доступным уже этой весной. Кроме того, как отмечает портал, Apple, скорее всего, продемонстрирует обновленный новостной сервис. Он, в частности, вероятно, позволит по упрощенной системе оформлять подписку сразу на целый ряд СМИ, в том числе газеты и журналы.
В публикации констатируется, что Apple также может представить новые модели планшетных компьютеров iPad и наушников AirPods.
Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на реализацию смартфонов iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Глава Apple Тим Кук, в частности, неоднократно подчеркивал, что рассчитывает на увеличение прибыли от различных сервисов.
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Как сообщал УНН, Компания Apple представила очередное обновление программного обеспечения смартфонов iPhone, которое обезвреживает недостаток в функции сервиса FaceTime, который позволял пользователям получать сигнал с микрофона владельцев iPhone еще к ответу ними на телефонный вызов. Сообщается, что компания также пообещала сделать вклад в дальнейшее образование подростка, который вместе с матерью обнаружил недостаток.