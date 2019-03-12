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Apple представить 25 березня два нових сервіси

Apple представить 25 березня два нових сервіси

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Корпорація Apple, як очікується, представить 25 березня нові сервіси — потокового телебачення і оповіщення про новини. Про це повідомив в понеділок інтернет-портал The Verge, передає УНН.

Компанія оголосила, що 25 березня має намір провести презентацію, однак, що саме вона має намір показати, офіційно не уточнюється. У заяві лише говориться, що настане “час для шоу”. На захід запрошують журналістів провідних американських галузевих ЗМІ.

За відомостями джерел The Verge, компанія представить сервіс потокового телебачення. Він, як очікується, стане доступним вже цієї весни. Крім того, як зазначає портал, Apple, найімовірніше, продемонструє оновлений новинний сервіс. Він, зокрема, імовірно, дозволить за спрощеною системою оформляти підписку відразу на цілий ряд ЗМІ, в тому числі газети і журнали.

У публікації констатується, що Apple також може представити нові моделі планшетних комп’ютерів iPad і навушників AirPods.

Приблизно дві третини виручки Apple доводилося в останні роки на реалізацію смартфонів iPhone. Представники компанії раніше неодноразово заявляли про необхідність зменшити залежність від даної продукції. Глава Apple Тім Кук, зокрема, неодноразово наголошував, що розраховує на збільшення прибутку від різних сервісів.

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Як повідомляв УНН, Компанія Apple представила чергове оновлення програмного забезпечення смартфонів iPhone, яке знешкоджує недолік у функції сервісу FaceTime, який дозволяв користувачам отримувати сигнал з мікрофона власників iPhone ще до відповіді ними на телефонний виклик. Повідомляється, що компанія також пообіцяла зробити внесок в подальшу освіту підлітка, який разом із матір’ю виявив недолік.

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