Apple может презентовать новый iPhone SE уже на следующей неделе - Bloomberg
Киев • УНН
Apple планирует представить обновленный iPhone SE с дизайном iPhone 14, Face ID и USB-C портом. Смартфон получит новый чип A18 и может быть анонсирован уже на следующей неделе.
Apple готовится представить iPhone SE, который сделали похожим на iPhone 14, с Face ID, USB-C и новым чипом A18. Анонс может состояться уже на следующей неделе, а продажи стартуют в конце месяца.
Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Apple готовится представить обновленный iPhone SE, который получит дизайн, похожий на iPhone 14, Face ID, USB-C и более быстрый чип A18. Ожидается, что устройство станет первым iPhone с модемом собственной разработки Apple. Анонс может состояться уже на следующей неделе, а продажи стартуют в конце месяца.
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Новый SE заменит текущую модель 2022 года, которая оставалась единственным iPhone с кнопкой «Домой». Apple планирует сделать смартфон более привлекательным для рынков Китая, Индии и других регионов, где компания пытается усилить свои позиции. Вероятно, цена будет выше текущих $429, но останется конкурентной.
Apple также готовит новые PowerBeats Pro 2 со встроенным пульсометром, обновленные MacBook Air с чипом M4, бюджетные iPad и другие продукты. Запасы старых моделей в розничных магазинах сокращаются, что свидетельствует о скором выпуске новинок.
Напомним
Apple начала интеграцию ChatGPT от OpenAI в свои устройства, включая iPhone, iPad и Mac. Новая функция позволит Siri использовать возможности чат-бота для работы с фото, документами и создания контента.