Apple может презентовать новый iPhone SE уже на следующей неделе - Bloomberg

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МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
09:05 • 52442 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

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Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
07:42 • 104235 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
07:23 • 102779 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

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Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 134154 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 136215 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

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Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 138713 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 136216 просмотра

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НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
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НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

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6 февраля, 09:26 • 119315 просмотра

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Apple может презентовать новый iPhone SE уже на следующей неделе - Bloomberg

Apple может презентовать новый iPhone SE уже на следующей неделе - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 6951 просмотра

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Apple планирует представить обновленный iPhone SE с дизайном iPhone 14, Face ID и USB-C портом. Смартфон получит новый чип A18 и может быть анонсирован уже на следующей неделе.

Apple готовится представить iPhone SE, который сделали похожим на iPhone 14, с Face ID, USB-C и новым чипом A18. Анонс может состояться уже на следующей неделе, а продажи стартуют в конце месяца.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Apple готовится представить обновленный iPhone SE, который получит дизайн, похожий на iPhone 14, Face ID, USB-C и более быстрый чип A18. Ожидается, что устройство станет первым iPhone с модемом собственной разработки Apple. Анонс может состояться уже на следующей неделе, а продажи стартуют в конце месяца.

Apple стал самым дорогим брендом в мире в 2025 году21.01.25, 18:50 • 30331 просмотр

Новый SE заменит текущую модель 2022 года, которая оставалась единственным iPhone с кнопкой «Домой». Apple планирует сделать смартфон более привлекательным для рынков Китая, Индии и других регионов, где компания пытается усилить свои позиции. Вероятно, цена будет выше текущих $429, но останется конкурентной.

Apple также готовит новые PowerBeats Pro 2 со встроенным пульсометром, обновленные MacBook Air с чипом M4, бюджетные iPad и другие продукты. Запасы старых моделей в розничных магазинах сокращаются, что свидетельствует о скором выпуске новинок.

Напомним 

Apple начала интеграцию ChatGPT от OpenAI в свои устройства, включая iPhone, iPad и Mac. Новая функция позволит Siri использовать возможности чат-бота для работы с фото, документами и создания контента.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Технологии
chatgptЧатГПТ
indiyaИндия
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