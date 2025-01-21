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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Apple стал самым дорогим брендом в мире в 2025 году

Apple стал самым дорогим брендом в мире в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 6224 просмотра

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Apple стал самым ценным брендом в мире в 2025 году со стоимостью 574,5 млрд долларов. Microsoft и Google заняли второе и третье места со стоимостью 461,1 и 413 млрд долларов соответственно.

Apple снова заняла первое место в исследовании Brand Finance «500 самых дорогих брендов мира» со стоимостью бренда в 574,5 миллиарда долларов.

Пишет УНН со ссылкой на AFP.

Второй год подряд Apple является самым ценным брендом в мире согласно рейтингу Global 500 2025 года британской исследовательской и бизнес-консалтинговой компании Brand Finance. 

Стоимость бренда Apple составила 574,5 миллиарда долларов, рост за год - на уровне 11%.

Второе место в рейтинге снова заняла компания Microsoft, которая увеличила свою стоимость на 35% до 461,1 миллиарда долларов.

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Третье место занимает Google, стоимость бренда которого выросла на 24% до 413 миллиардов долларов. Amazon заняла четвертое место с ростом на 15% до $356,4 млрд.

5-е место - американский ритейлер Walmart (137,2 млрд долларов),

На 6-ой строчке южнокорейская Samsung -  с 110,6 млрд долларов,

Китайский TikTok - 7-е, американский Facebook - 8-е с 91,5 долларами миллиардов, американская NVIDIA 9-е с 87,9 миллиардов долларов.

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State Grid Corporation of China (кит.: 国家电网 - Государственная электросеть) - на 10-ой строчке.

Согласно отчету Brand Finance, 190 из 500 самых дорогих брендов мира расположены в США, тогда как 55 расположены в Китае, а также в Японии - 36, во Франции - 35, в Германии - 27, в Великобритании -17.

Новый онлайн-супермаркет превзошел Amazon и Walmart21.02.23, 23:17 • 600662 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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