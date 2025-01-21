Apple став найдорожчим брендом у світі у 2025 році

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 7490 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 81787 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 124239 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 122506 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141676 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171552 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219356 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176152 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151663 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125379 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 143083 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142785 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 142647 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 136942 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 119895 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 192300 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 190608 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 322043 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 349180 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 283431 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 54238 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 82736 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 80932 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142802 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103631 перегляди
Актуальне
Apple став найдорожчим брендом у світі у 2025 році

Apple став найдорожчим брендом у світі у 2025 році

Київ • УНН

 • 30579 перегляди

Apple став найціннішим брендом у світі в 2025 році з вартістю 574,5 млрд доларів. Microsoft та Google посіли друге та третє місця з вартістю 461,1 та 413 млрд доларів відповідно.

Apple знову посіла перше місце в дослідженні Brand Finance "500 найдорожчих брендів світу" з вартістю бренду в 574,5 мільярда доларів.

Пише УНН із посиланням на AFP.

Другий рік поспіль Apple є найціннішим брендом у світі згідно з рейтингом Global 500 2025 року британської дослідницької та бізнес-консалтингової компанії Brand Finance. 

Вартість бренду Apple склала 574,5 мільярда доларів, зростання за рік - на рівні 11%.

Друге місце в рейтингу знову посіла компанія Microsoft, яка збільшила свою вартість на 35% до 461,1 мільярда доларів.

російські хакери намагалися зламати у WhatsApp проукраїнські акаунти - Microsoft17.01.25, 04:42 • 33128 переглядiв

Третє місце посідає Google, вартість бренду якого зросла на 24% до 413 мільярдів доларів. Amazon посіла четверте місце зі зростанням на 15% до $356,4 млрд.

5-е місце - американський рітейлер Walmart (137,2 млрд доларів),

На 6-ій сходинці південнокорейська Samsung -  з 110,6 млрд доларів,

Китайський TikTok - 7-ме, американський Facebook - 8-е з 91,5 доларами мільярдів, американська NVIDIA 9-е з 87,9 мільярдів доларів.

Nvidia інвестує $4 млн у тайванський стартап для створення цифрових двійників за допомогою ШІ15.01.25, 12:05 • 23935 переглядiв

State Grid Corporation of China (кит.: 国家电网 - Державна електромережа) - на 10-ій сходинці.

Згідно зі звітом Brand Finance, 190 із 500 найдорожчих брендів світу розташовані в США, тоді як 55 розташовані в Китаї, а також у Японії - 36, у Франції - 35, у Німеччині - 27, у Великобританії -17.

Новий онлайн-супермаркет перевершив Amazon і Walmart21.02.23, 23:17 • 600731 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Технології

Звернутися з питань розміщення реклами