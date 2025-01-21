Apple став найдорожчим брендом у світі у 2025 році
Київ • УНН
Apple став найціннішим брендом у світі в 2025 році з вартістю 574,5 млрд доларів. Microsoft та Google посіли друге та третє місця з вартістю 461,1 та 413 млрд доларів відповідно.
Apple знову посіла перше місце в дослідженні Brand Finance "500 найдорожчих брендів світу" з вартістю бренду в 574,5 мільярда доларів.
Пише УНН із посиланням на AFP.
Другий рік поспіль Apple є найціннішим брендом у світі згідно з рейтингом Global 500 2025 року британської дослідницької та бізнес-консалтингової компанії Brand Finance.
Вартість бренду Apple склала 574,5 мільярда доларів, зростання за рік - на рівні 11%.
Друге місце в рейтингу знову посіла компанія Microsoft, яка збільшила свою вартість на 35% до 461,1 мільярда доларів.
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Третє місце посідає Google, вартість бренду якого зросла на 24% до 413 мільярдів доларів. Amazon посіла четверте місце зі зростанням на 15% до $356,4 млрд.
5-е місце - американський рітейлер Walmart (137,2 млрд доларів),
На 6-ій сходинці південнокорейська Samsung - з 110,6 млрд доларів,
Китайський TikTok - 7-ме, американський Facebook - 8-е з 91,5 доларами мільярдів, американська NVIDIA 9-е з 87,9 мільярдів доларів.
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State Grid Corporation of China (кит.: 国家电网 - Державна електромережа) - на 10-ій сходинці.
Згідно зі звітом Brand Finance, 190 із 500 найдорожчих брендів світу розташовані в США, тоді як 55 розташовані в Китаї, а також у Японії - 36, у Франції - 35, у Німеччині - 27, у Великобританії -17.
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