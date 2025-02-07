Apple може презентувати новий iPhone SE вже на наступному тижні - Bloomberg

Apple готується презентувати iPhone SE, який зробили схожим на iPhone 14, з Face ID, USB-C та новим чіпом A18. Анонс може відбутися вже наступного тижня, а продажі стартують наприкінці місяця.

Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Apple готується представити оновлений iPhone SE, який отримає дизайн, схожий на iPhone 14, Face ID, USB-C та швидший чіп A18. Очікується, що пристрій стане першим iPhone з модемом власної розробки Apple. Анонс може відбутися вже наступного тижня, а продажі стартують наприкінці місяця.

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Новий SE замінить поточну модель 2022 року, яка залишалася єдиним iPhone із кнопкою "Додому". Apple планує зробити смартфон привабливішим для ринків Китаю, Індії та інших регіонів, де компанія намагається посилити свої позиції. Ймовірно, ціна буде вищою за поточні $429, але залишиться конкурентною.

Apple також готує нові PowerBeats Pro 2 із вбудованим пульсометром, оновлені MacBook Air з чипом M4, бюджетні iPad та інші продукти. Запаси старих моделей у роздрібних магазинах скорочуються, що свідчить про швидкий випуск новинок.

Нагадаємо

Apple розпочала інтеграцію ChatGPT від OpenAI у свої пристрої, включаючи iPhone, iPad та Mac. Нова функція дозволить Siri використовувати можливості чат-бота для роботи з фото, документами та створення контенту.