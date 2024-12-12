Apple интегрирует ChatGPT в свои устройства: что изменится для пользователей
Киев • УНН
Apple начала интеграцию ChatGPT от OpenAI в свои устройства, включая iPhone, iPad и Mac. Новая функция позволит Siri использовать возможности чат-бота для работы с фото, документами и создания контента.
Компания Apple в среду начала интегрировать ChatGPT от OpenAI в свои устройства, представив долгожданную функцию, которая, как надеются инвесторы, поможет увеличить продажи ее последних iPhone, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Такой шаг является частью более широкого развертывания инструментов на основе искусственного интеллекта в последних обновлениях операционных систем для iPhone, iPad и компьютеров Mac.
Интеграция ChatGPT, анонсированная в июне в рамках презентации Apple Intelligence, позволит голосовому помощнику Siri компании использовать опыт чат-бота, в том числе в запросах пользователей о фотографиях и документах, таких как презентации.
Пользователи также могут попросить ChatGPT создать письменный контент в любом приложении, которое поддерживает новую функцию Writing Tools. Они могут использовать возможности создания изображений чат-бота для добавления изображений.
Этот шаг был сделан в пик сезона праздничных покупок, самого прибыльного периода продаж компании в год. Медленное развертывание функций Apple Intelligence до сих пор вызвало у некоторых инвесторов беспокойство прочностью цикла продаж iPhone 16.
Функции ИИ будут доступны на последней серии iPhone, а также на версиях Pro и Pro Max предыдущей линейки iPhone 15. Пользователи iPad с чипами A17 Pro или M1 и более поздними версиями, а также Mac с чипами M1 и более поздними версиями также смогут получить доступ к инструментам.
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