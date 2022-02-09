Apple разрешит использование iPhone в качестве платежного терминала
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Американский техногигант Apple представил сервис Tap to Pay для использования iPhone в качестве платежного терминала. Об этом компания сообщила на своем сайте, пишет УНН.
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"Apple дает компаниям возможность принимать бесконтактные платежи через Tap to Pay на iPhone. Позже в этом году продавцы в США смогут принимать Apple Pay и другие бесконтактные платежи, просто используя iPhone и партнерскую программу для iOS", - указали в компании.
Детали
Tap to Pay на iPhone, как ожидается, позволит компаниям "беспрепятственно и безопасно" принимать Apple Pay, бесконтактные кредитные и дебетовые карты и другие цифровые кошельки, "просто коснувшись iPhone".
Сервис будет работать на iPhone XS и более поздних моделях. "Все транзакции с помощью Tap to Pay на iPhone шифруются и обрабатываются с использованием Secure Element, и, как и в случае Apple Pay, Apple не знает, что и кто покупает", - подчеркнули в компании.
Tap to Pay на iPhone, как указано, будет работать с бесконтактными кредитными и дебетовыми картами ведущих платежных сетей, включая American Express, Discover, Mastercard и Visa.
Дополнение
Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов.