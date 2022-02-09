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Apple дозволить використання iPhone як платіжного терміналу

Apple дозволить використання iPhone як платіжного терміналу

Київ • УНН

 • 20397 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Американський техногігант Apple представив сервіс Tap to Pay для використання iPhone як платіжного терміналу. Про це компанія повідомила на своєму сайті, пише УНН.

Цитата:

"Apple дає компаніям можливість приймати безконтактні платежі через Tap to Pay на iPhone. Пізніше цього року продавці в США зможуть приймати Apple Pay та інші безконтактні платежі, просто використовуючи iPhone та партнерську програму для iOS", - вказали у компанії.

Деталі

Tap to Pay на iPhone, як очікується, дозволить компаніям "безперешкодно та безпечно" приймати Apple Pay, безконтактні кредитні та дебетові карти та інші цифрові гаманці, "просто торкнувшись iPhone".

Сервіс буде працювати на iPhone XS та пізніших моделях. "Усі транзакції за допомогою Tap to Pay на iPhone, шифруються і обробляються за допомогою Secure Element, і, як і у випадку Apple Pay, Apple не знає, що і хто купує", - наголосили у компанії.

Tap to Pay на iPhone, як вказано, працюватиме з безконтактними кредитними та дебетовими картами провідних платіжних мереж, включаючи American Express, Discover, Mastercard та Visa.

Доповнення

Капіталізація Apple встановила рекорд і досягла 3 трлн доларів.

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