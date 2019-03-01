Апелляционный суд оставил мужчине 4,5 лет тюрьмы за сепаратистскую группу во "ВКонтакте"
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 марта. УНН. Кропивницкий апелляционный суд оставил в силе приговор суда, которым осуждено александрийца за призывы к насильственной смене власти в стране. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.
"... Кропивиницький апелляционный суд не смягчил наказание - оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в октябре прошлого года Александрийский горрайонный суд объявил приговор в уголовном производстве по обвинению 57-летнего жителя Александрии по ч. 3 ст. 109 УК Украины - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
"Обвиняемый через сеть Интернет "ВКонтакте", будучи администратором сообщества "Елисаветград-Кировоград-Новороссия" совершал распространения материалов с призывами к насильственному изменению и захвату власти в стране. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к условному сроку наказания", - отметили в прокуратуре.
Суд постановил обвинительный приговор - четыре с половиной года лишения свободы.
Осужденный не согласился с приговором первой судебной инстанции и подал апелляционную жалобу.
Напомним, спецслужбы РФ через "ВКонтакте" пытались вмешаться в избирательный процесс в Украине.