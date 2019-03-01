Апеляційний суд залишив чоловіку 4,5 років тюрми за сепаратистську групу у "ВКонтакте"

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Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 березня. УНН. Кропивницький апеляційний суд залишив чинним вирок суду, яким засуджено олександрійця за заклики до насильницької зміни влади в країні. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури, передає УНН.

"...Кропивиницький апеляційний суд не пом’якшив покарання - залишив апеляційну скаргу без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у жовтні минулого року Олександрійський міськрайонний суд оголосив вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням 57-річного мешканця Олександрії за ч. 3 ст. 109 КК України - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

"Обвинувачений через мережу Інтернет "ВКонтакте", будучи адміністратором спільноти "Єлисаветград-Кіровоград-Новоросія" вчиняв розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни та захоплення влади в країні. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та був засуджений до умовного терміну покарання", - зазначили у прокуратурі.

Суд постановив обвинувальний вирок - чотири з половиною роки позбавлення волі.

Засуджений не погодився з вироком першої судової інстанції та подав апеляційну скаргу.

Нагадаємо, спецслужби РФ через "ВКонтакте" намагалися втрутитися у виборчий процес в Україні.

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