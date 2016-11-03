Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения фигуранту "газового дела" В.Постному
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Апелляционный суд города Киева оставил без изменений меру пресечения фигуранту "газового дела" Валерию Постному в виде содержания под стражей до 11 декабря 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сегодня, 3 ноября 2016 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Постного В.М., на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 6 октября 2016 г. Вышеупомянутым постановлением удовлетворено ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 декабря 2016 года включительно подозреваемому Постному В.М., определен залог в размере 250 млн грн.
"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила:
постановление Соломенского районного суда города Киева от 6 октября 2016 года - оставить без изменений;
апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Постного В.М. - Оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня 2016 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора 4 отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на имущество подозреваемого В.Постного, а денежные средства, изъятые 15 июня 2016 года во время проведения обыска индивидуальных сейфов.
Напомним, 18 июня фигуранты "газового дела" В.Постный и О.Рябошапка были арестованы и взяты под стражу по решению Соломенского районного суда с альтернативой залога 1 млн грн и 1,5 млн грн соответственно.
22 июня В.Постный и О.Рябошапка были задержаны на выходе из Лукьяновского следственного изолятора сразу после освобождения под залог, определенный Соломенским судом ранее в качестве альтернативы при избрании меры пресечения.
23 июня им было сообщено о подозрении по 209 статье Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Всего в рамках этого уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, в том числе В.Постного.