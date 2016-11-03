Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід фігуранту "газової справи" В.Постному
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Апеляційни суд міста Києва залишив без змін запобіжний захід фігуранту “газової справи” Валерію Постному у вигляді тримання під вартою до 11 грудня 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Сьогодні, 03 листопада 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Постного В.М., на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 06 жовтня 2016 року. Вищезгаданою ухвалою задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та продовжено строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 грудня 2016 року включно підозрюваному Постному В.М., визначено заставу у розмірі 250 000 000 грн.
"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила:
ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 06 жовтня 2016 року – залишити без змін;
апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах Постного В.М. – залишити без задоволення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 червня 2016 року Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора 4 відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України та наклав арешт на майно підозрюваного В.Постного, а грошові кошти, вилучені 15 червня 2016 року під час проведення обшуку індивідуальних сейфів.
Нагадаємо, 18 червня фігуранти "газової справи" В.Постний та О.Рябошапка були заарештовані та взяті під варту за рішенням Солом’янського районного суду з альтернативою застави 1 млн грн та 1,5 млн грн відповідно.
22 червня В.Постного та О.Рябошапка було затримано на виході із Лук’янівського слідчого ізолятора одразу після звільнення під заставу, визначену Солом’янським судом раніше як альтернативу при обранні запобіжного заходу.
23 червня їм було повідомлено про підозру за 209 статтею Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Усього в рамках цього кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, зокрема В.Постного.