Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы защиты И.Безъязыкова на меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу защиты полковника ВСУ Ивана Безъязыкова на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в сотрудничестве с террористическими группировками и государственной измене, передает корреспондент УНН.
"Заседание Апелляционного суда города Киева по жалобе защитников подозреваемого Безъязыкова объявляется открытым", - заявил судья.
Стоит отметить, в начале заседания адвокаты подозреваемого заявили отвод составу суда. Они аргументировали заявление тем, что суд отказывается допросить свидетелей по делу И.Безъязыкова.
"Да, действительно человек, который пробыл в плену 2 года, как я вызывает определенные подозрения и должна быть определенная проверка", - сказал, выступая в суде И.Безъязыков.
Вместе с тем, по его словам, обвинение должно выяснить во время допроса в суде правду ли говорят свидетели.
Как сообщал УНН, полковнику ВСУ И.Безъязыкову объявлено подозрение в участии в террористической организации. Экс-начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов, задержала СБУ.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.
Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.