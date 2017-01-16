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Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги захисту І.Без'язикова на запобіжний захід

Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги захисту І.Без'язикова на запобіжний захід

Київ • УНН

 • 7209 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Апеляційний суд Києва розглядає скаргу захисту полковника ЗСУ Івана Без'язикова на рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за підозрою у співпраці з терористичними угрупованнями та державній зраді, передає кореспондент УНН.

"Засідання Апеляційного суду міста Києва за скаргою захисників підозрюваного Без'язикова оголошується відкритим",- заявив головуючий суддя.

Варто зазначити, на початку засідання адвокати підозрюваного заявили відвід складу суду. Вони аргументували заяву тим, що суд відмовляється допитати свідків у справі І.Без'язикова.

"Так, дійсно людина, яка пробула в полоні 2 роки, як я викликає певні підозри і так має бути певна перевірка",- сказав, виступаючи в суді І.Без'язиков.

Разом з тим, за його словами, обвинувачення має з'ясувати під час допиту в суді чи правду кажуть свідки.

Як повідомляв УНН, полковнику ЗСУ І.Без’язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації. Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2017 року.

Українські Національні Новини

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