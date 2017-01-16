Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги захисту І.Без'язикова на запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Апеляційний суд Києва розглядає скаргу захисту полковника ЗСУ Івана Без'язикова на рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за підозрою у співпраці з терористичними угрупованнями та державній зраді, передає кореспондент УНН.
"Засідання Апеляційного суду міста Києва за скаргою захисників підозрюваного Без'язикова оголошується відкритим",- заявив головуючий суддя.
Варто зазначити, на початку засідання адвокати підозрюваного заявили відвід складу суду. Вони аргументували заяву тим, що суд відмовляється допитати свідків у справі І.Без'язикова.
"Так, дійсно людина, яка пробула в полоні 2 роки, як я викликає певні підозри і так має бути певна перевірка",- сказав, виступаючи в суді І.Без'язиков.
Разом з тим, за його словами, обвинувачення має з'ясувати під час допиту в суді чи правду кажуть свідки.
Як повідомляв УНН, полковнику ЗСУ І.Без’язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації. Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.
Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2017 року.