AP: Трампа уговорили отказаться от слов о роли РФ во вмешательстве в выборы в США

По его сведениям, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и вице-президент Майкл Пенс обсудили данный вопрос в Вашингтоне с Трампом. Они также ознакомили главу государства с аналогичным мнением министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Майкла Помпео и наиболее видных членов Конгресса. Все они убеждены, что Трамп на пресс-конференции в Хельсинки зашел слишком далеко, уточнили источники AP.

Действующий президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки 16 июля выступил с комментариями, которые вызвали политическую бурю в США.

Как сообщал УНН, Трамп назвал незаконным тайную запись экс-адвокатом их разговора.