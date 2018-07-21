AP: Трампа уговорили отказаться от слов о роли РФ во вмешательстве в выборы в США

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Ключевые должностные лица администрации президента США провели совещание с целью повлиять на Дональда Трампа и убедили его отказаться от произнесенных на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки слов по поводу вмешательства РФ в выборы 2016 года. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на собственные источники информационное агентство Associated Press, передает УНН.

По его сведениям, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и вице-президент Майкл Пенс обсудили данный вопрос в Вашингтоне с Трампом. Они также ознакомили главу государства с аналогичным мнением министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Майкла Помпео и наиболее видных членов Конгресса. Все они убеждены, что Трамп на пресс-конференции в Хельсинки зашел слишком далеко, уточнили источники AP.

Действующий президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов. Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки 16 июля выступил с комментариями, которые вызвали политическую бурю в США.

Как сообщал УНН, Трамп назвал незаконным тайную запись экс-адвокатом их разговора.

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