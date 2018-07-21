AP: Трампа вмовили відмовитися від слів про роль РФ у втручанні в вибори у США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Ключові посадові особи адміністрації президента США провели нараду з метою вплинути на Дональда Трампа і переконали його відмовитися від сказаних на прес-конференції за підсумками саміту в Гельсінкі слів з приводу втручання РФ у вибори 2016 року. Про це повідомило в суботу з посиланням на власні джерела інформаційне агентство Associated Press, передає УНН.

За його даними, помічник президента з національної безпеки Джон Болтон, глава апарату співробітників Білого дому Джон Келлі і віце-президент Майкл Пенс обговорили дане питання у Вашингтоні з Трампом. Вони також ознайомили главу держави з аналогічною думкою міністра оборони Джеймса Меттіса, держсекретаря Майкла Помпео і найбільш видних членів Конгресу. Всі вони переконані, що Трамп на прес-конференції в Гельсінкі зайшов занадто далеко, уточнили джерела AP.

Чинний президент США і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з російськими офіційними особами в період виборчої кампанії. Москва також безліч разів називала безпідставними твердження про спроби вплинути на хід американських виборів. Трамп на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції в Гельсінкі 16 липня виступив з коментарями, які викликали політичну бурю в США.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав незаконним таємний запис екс-адвокатом їх розмови.

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