AP: Трампа вмовили відмовитися від слів про роль РФ у втручанні в вибори у США

За його даними, помічник президента з національної безпеки Джон Болтон, глава апарату співробітників Білого дому Джон Келлі і віце-президент Майкл Пенс обговорили дане питання у Вашингтоні з Трампом. Вони також ознайомили главу держави з аналогічною думкою міністра оборони Джеймса Меттіса, держсекретаря Майкла Помпео і найбільш видних членів Конгресу. Всі вони переконані, що Трамп на прес-конференції в Гельсінкі зайшов занадто далеко, уточнили джерела AP.

Чинний президент США і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з російськими офіційними особами в період виборчої кампанії. Москва також безліч разів називала безпідставними твердження про спроби вплинути на хід американських виборів. Трамп на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції в Гельсінкі 16 липня виступив з коментарями, які викликали політичну бурю в США.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав незаконним таємний запис екс-адвокатом їх розмови.